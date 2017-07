Hesuita Nagsalita na Parang Homoseksuwal na Aktibista

"Ang modernong Hesuita ay literal na hindi makikita ang pagkakaiba sa mga aktibistang LGBT, isinulat ng Twitter-User na "Radical Catholic" sa pagkumpara niya sa binanggit ng homoseksuwal na aktibistang si DaShanne Stokes at Hesuitang si Padre James Martin.Ipinahayag ni Stokes sa kanyang website: "Para saan pa ang kalayaan sa relihiyon kung gagamitin natin ito bilang pantakip sa poot at pribilehiyo?"Twineet ni Martin noong ika-27 ng Hulyo: "Ang 'kalayaan sa relihiyon' ay hindi dapat, at hindi maaaring, maging maskara ng diskriminasyon, pagkapanatiko o poot".Ipinaliwanag ng Twitter-User na "Fra' Eccles" na para kay Padre Martin ang "poot" ay nagpapaalala sa kanya sa "ilang aspeto ng turo ng Kristiyano na kanyang nakalimutan".