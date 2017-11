US-Kardinal will, dass die Katholiken ihren Glauben aufgeben

Catholic Theological Union

Wer die „Unterscheidung“ übt, muss dazu bereit sein, „unseren geschätzten Glauben loszulassen“. Das sagte der [modernistische] Kardinal Blasé Cupich von Chicago am 29. September bei einem Vortrag an der [modernistischen] theologischen HochschuleDer Ausdruck „Unterscheidung“ wird manchmal von Papst Franziskus verwendet, um einen Vorgang anzudeuten, bei dem die Lehrsätze des Glaubens in ihr Gegenteil verkehrt werden.Cupich behauptete, dass das Pontifikat von Franziskus von „ Dialog “ geprägt sei, der Brücken baue.Allerdings hat Franziskus in den letzten Monaten sogar Kardinälen den Dialog verweigert und eine Tendenz gezeigt, jene zu entlassen, die er als Kritiker einstuft.