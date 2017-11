Où la FSSPX déraille comme à son ordinaire : rigolo !

blanche52 30분 전

Que cela vous plaise ou non, la Fraternité St Pie X n'est pas plus schismatique qu'il ne peut y avoir de motte de beurre en broche au feu.

Pas plus que la Messe de St Pie V n'a été interdite.

Pas plus que Ste Jeanne d'Arc n'a été excommuniée.