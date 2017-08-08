Священник убил подростка?

Без вести пропавший 16-летний Фернли Кэррион Совиньон, был предположительно убит приходским священником в местечке Вилья Мелья (Доминиканская Республика). Священник, которого зовут о. Эрвин, уже арестован. Согласно сообщениям в СМИ, он уже признался в совершенном преступлении. Подросток был зарезан и забит до смерти. Родственники жертвы заявляют, что он подвергался издевательствам со стороны священника примерно с того момента, когда ему исполнилось десять лет.