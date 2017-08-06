Прямой вопрос епископу обернулся расплывчатым ответом в поддержку геев

Neue Zürcher Zeitung

kath.ch

В эту субботу изданиеобратилось к епископу Лозанны, Женевы и Фрибура (Швейцария), Чарльзу Морероду, с вопросом о допустимости гомосексуализма с моральной точки зрения. Вместо ответа на заданный вопрос Морерод сообщил, что сами гомосексуалисты заявили ему следующее: "Вы предпочли бы, чтобы таких людей как мы вообще не существовало". Морерод признался, что это заявление заставило его задуматься. Кроме того, он дал поручение богословам "продолжить изучение данного вопроса".Даже радикально настроенный сайт швейцарских епископовпризнал тот факт, что каждому, кто захочет понять истинный смысл слов Морерода, придется долго искать его, читая между строк.