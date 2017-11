Il Vaticano non nega piani segreti per una "Messa ecumenica"

The Australian

#newsGwcyzkuxgv Foto: Cardinal Seán O'Malley, © Roman Catholic Archdiocese of Boston, CC BY-ND

Il Vaticano "finora non ha smentito rapporti" su una commissione segreta per la stesura di una [eterodossa] Messa ecumenica , secondo la giornalista Tess Livingstone.Scrivendo su(31 ottobre), Livingstone riferisce di aver provato a contattare l'addetto stampa del Vaticano, Greg Burke, ma di non aver ricevuto risposta.La Livingstone nota che una messa ecumenica, "frequentata sia da cattolici che da protestanti, con entrambi i gruppi che ricevono la Comunione, sarebbe una totale rottura della tradizione cattolica e impossibile da conciliare con la teologia Cattolica."