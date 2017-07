Paring Transvestite sa Nasyonal na Telebisyon

picture: Richard Geoghegan, Irish National TV, #newsMuzsjuqgtp

Noong ika-23 ng Hulyo, si Padre Richard Geoghegan, pari ng parokya ng Ballyneale, Diocese of Waterford & Lismore, Ireland, ay gumanap sa isang palabas sa Irish National TV (RTE 1) bilang transvestite. Sinabi ni Geoghegan na mayroon siyang "talento sa paghila" at sumusunod sa talinghaga ni Hesus sa kanyang pangaral na huwag itago ang iyong talento ngunit lumabas at ipakita ito. May koleksyon si Geoghegan ng mga wig at high heels. Ang obispo ni Geoghegan ay si Monsenyor Alphonsus Cullinan na malapit sa Opus Dei.