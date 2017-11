Un segno di Dio ha spinto un critico di Francesco ad agire

Il padre cappuccino Thomas Weinandy è stato mosso da un "segno di Dio" a pubblicare la sua forte critica a papa Francesco, come ha spiegato lui stesso in un articolo sul blog di Sandro Magister.Mentre all'inizio di quest'anno era a Roma, meditando se dovesse scrivere la sua critica, ha chiesto ha Dio un segno: Dio gli inviò il mattino seguente qualcuno che non vedeva da molto tempo, che non si sarebbe mai aspettato di vedere a Roma a quel tempo, e che non veniva da Stati Uniti, Canada o Gran Bretagna. Inoltre, questa persona gli avrebbe detto: 'Continua con la tua ottima scrittura.'Il mattino seguente, padre Weinandy andò a pregare in due chiese romane e poi incontrò un seminarista a pranzo in un ristorante di strada. A questo punto, il segno che aveva richiesto non era più nei suoi pensieri. I due erano là seduti, di fuori. Verso la fine del pasto arrivò un arcivescovo tra due automobili parcheggiate di fronte al loro tavolo. Weinandy non lo vedeva da almeno vent'anni.I due si riconobbero l'un l'altro immediatamente. A causa degli avvenimenti personali dell'arcivescovo, Weinandy non si sarebbe mai aspettato di vederlo a Roma o in alcun altro luogo, tranne che nella di lui diocesi.Dopo una breve conversazione, l'arcivescovo disse a Weinandy: "Continua con la tua ottima scrittura."