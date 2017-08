Les travestis ont tort - l'homme n'est pas un esprit désincarné

L'archevêque militaire des États-Unis, Timothy Broglio, commentant la décision du président Trump de disqualifier les travestis du service militaire, a déclaré que l'annonce de Trump n'avait pas abordé l'essence du problème : "L'idéologie du genre nuit à l'anthropologie chrétienne de base en définissant la personne comme un esprit désincarné et le corps comme un vulgaire instrument".Et, «L'orientation sexuelle et les questions d'identité de genre reflètent une attitude sociétale croissante et incorrecte selon laquelle les comportements individuels devraient viser des choix immédiats et personnels plutôt que la vérité éternelle".