Apocalisse adesso? Cardinale Burke: "Potrebbe essere così"

La situazione della Chiesa va descritta come "confusione, divisione ed errore" e "assai travagliata", secondo il cardinale raymond Burke. In un discorso in Kentucky, tenuto il 22 luglio, ha notato che la Chiesa ha "abbandonato la chiarezza" del suo insegnamento.Burke ha condiviso con i suoi ascoltatori un'esperienza che ha avuto durante una conferenza sulla Liturgia: "Un giovane pastore mi ha avvicinato chiedendomi: 'Cardinale, lei pensa che siamo alla fine dei tempi?' L'espressione sul suo volto esprimeva chiaramente la sincerità della domanda e la profonda preoccupazione che la faceva scaturire. Non ho esitato a rispondere: 'Potrebbe essere così'".