Jugendlicher von einem Priester getötet?

Der 16-jährige Fernely Carrion Saviñon, der seit kurzem vermisst wurde, soll von einem Priester seiner Pfarrei in Villa Mella in der Dominikanischen Republik ermordet worden sein. Der Priester, der als Hochwürden Ervin identifiziert wurde, befindet sich in Untersuchungshaft. Laut Medienberichten hat er das Verbrechen gestanden. Der Jugendliche wurde niedergestochen und erschlagen. Seine Verwandten behaupten, dass das Opfer seit seinem 10. Lebensjahr von dem Priester missbraucht wurde.