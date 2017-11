Cardinale Napier saluta l'ideologo gay che ha criticato padre Weinandy

America Magazine

Monsignor John Strynkowski ha attaccato su(2 novembre) la lettera a Francesco di padre Weinandy, in cui Weinandy critica anche l'Amoris Laetitia.Strynkowski afferma che la"è stata il frutto di due sinodi" sebbene il documento, in particolare per la comunione agli adulteri, sia in aperta contraddizione con gli esiti del Sinodo.Nondimeno, il cardinale conservatore di Durban, Wilfrid Napier, ha sostenuto le affermazioni di Strynkowski su(3 novembre), chiamandole "calme e razionali".Strynkowski è vicino alla teologia del cardinale [modernista] Kasper, e un promotore dell'ideologia gay. Mentre era in servizio come Direttore delladei vescovi USA, ne è stato anche rappresentante presso l'Associazione di ministri diocesani cattolici lesbiche e gay.