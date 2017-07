"Jésus est gay" = liberté d'expression - "Allah est gay" = incitation à la haine

Image: “Council of ExMuslims of Britain” on facebook, #newsWpylskizgc

Lors d'une marche homosexuelle à Londres le 9 juillet, on pouvait voir des bannières anti-religieuses comme "Dieu est Gay" ou "Jésus est Gay". Un groupe appelé "Council of ExMuslims of Britain" (Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne) portait des pancartes et des bannières disant "Allah est Gay". La police leur a demandé de les enlever, car le message est considéré comme offensant, mais ils ont refusé.Même Richard Dawkins, un ennemi de toutes les religions, a noté l'hypocrisie de la situation sur Twitter le 23 juillet : "La police est contente quand elle voit des bannières '"Jésus est Gay" mais elle interdit la bannière "Allah is Gay".