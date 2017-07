Vatican Nagsasalita Gaya ng "Planned Parenthood o Grupo ng Karapatan ng Homoseksuwal

La Civiltà Cattolica

thecatholicthing.org

Ang tagapagsalita ni Papa Francis na si Padre Antonio Spadaro SJ ay nakibahagi sa kontrobersiya sasa isang sinusubaybayang artikulo laban sa "Evangelical Fundamentalism and Catholic Integralism in the USA". Bago ilathala sa, nirebisa muna ito ng Santa Sede.Isinulat ng mamamahayag na si Robert Royal sana ang pangunahing kinatatakutan sa artikulong ito ay, "na ang pagtutulungan ng Katoliko at Evangelical, sa pakikipaglaban sa digmaan ng kultura, ay isa talagang utos upang lumikha ng teokrasya sa Amerika".Sinabi niyang, "Madalas mong marinig ang gaya nito sa (network ng pagpapalaglag) Planned Parenthood o grupo ng karapatan ng homoseksuwal o dalubhasa sa akademya. Hindi mula sa Vatican".Talagang nakikita ng Maharlika ang "isang bagay gaya ng umuusbong na teokrasya sa Estados Unidos", lalo na "ang teokratiko ng sekswal na absolutismo, na hindi kayang tiisin ang pluralismo o hindi pagkakasundo".