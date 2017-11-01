В Германии мусульманин публично назвал священника "свиньей" - никакой реакции не последовало

Мусульманин публично оскорбил священника города Верль, который относится к епархии немецкого Падерборна. По сообщению приходского новостного издания, это произошло во время оплаты покупок в супермаркете.Священник, находившийся в традиционном церковном облачении, ожидал своей очереди к одной из касс. Перед ним стояла женщина в мусульманском головном уборе. Муж этой дамы подошел к священнику, громко разговаривая на иностранном языке. По его интонации можно было понять, что он пытается оскорбить священника.Священник проигнорировал нападки. После того, как мужчина стал дергать корзинку с продуктами священника, он тихо ответил ему: "Вы можете говорить со мной на немецком языке, ведь я понимаю только его". Мужчина ответил ему на немецком языке: "Ты - неверный! Ты - свинья!"Священник ничего не ответил, достал свой мобильный телефон, и вызвал полицию. Ему сообщили, что решение подобных проблем "не входит в сферу компетенции" полиции. Остальные посетители супермаркета предпочли не принимать участия в скандале, проявив полное безразличие.