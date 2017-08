Un évêque hongrois veut des prêtres mariés

GChevalier 3분 전

74 ans ! Normalement, c'est l'âge de la sagesse ! Mais Kasper ? Mais François ? Ils sont encore plus vieux, mais pas plus sages... Moi, j'en ai 66 et je suis un imbécile !!! Sérieusement parlant, St Bonaventure disait qu'au temps de l'Antéchrist les anciens auraient perdu la sagesse : concluez.