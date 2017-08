La "Chiesa Povera" fa progressi involontari

In Italia, il sostegno finanziario alla Chiesa sta crollando a un tasso drammatico. Gli italiani hanno la scelta di donare l'otto per mille delle loro tasse a un po' di istituzioni pre-determinate, tra cui la Chiesa Cattolica. Ciò non implica pagare più tasse. In soli tre anni, la Chiesa ha perso più di un milione di donatori. Sebbene gli italiani siano per lo più cattolici, solo il 32% sostiene la chiesa con i propri storni dalle tasse. Gli osservatori incolpano del declino le posizioni politiche di sinistra di papa Francesco, specialmente per la sua spinta in favore dell'immigrazione di massa.