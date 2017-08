Wer lesen kann, weiß auch, was in der Bibel steht.Ganz klar gibt es Himmel und Hölle, gibt es Glückbei Gott und Verderben beim Teufel.Unsere Seelsorger laden eine schwere Last auf sich,vielleicht sogar eine schwere Sünde, wenn sie dasGottesvolk nicht genügend über die Wahrheitaufklären.