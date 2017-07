Benedict XVI Dismayado sa Pagkakatanggal Kay Kardinal Müller

dpa

Hindi binigyan ng dahilan si Kardinal Gerhard Müller kung bakit siya tinanggal bilang Prepekto ng Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya, ngunit ayon sa kanya, "mahuhulaan" ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkakatanggal, sinabi ni Müller sa. Inakala niyang mananatili siya sa kanyang posisyon hanggang sa kanyang ika-75 kaarawan. Ayon sa kanya, "dismayado" si Benedict XVI sa kanyang pagkakatanggal.Pinuna ni Müller na may ilang grupong nagpapakalat ng tsismis at tensyon sa pagitan niya at ni Francis, "Laging sinisigurado sa'kin ng Papa, na hindi siya naniniwala sa mga tsismis na iyon at nagtitiwala siya sa akin ng buo". Tungkol sa kanya sinabi niyang, "Naniniwala ako, na sa buhay ko hindi ako naging konserbatibo o panatiko".Hindi laban si Müller sa ginagawang pambabatikos kay Francis at pag-aakusa sa kanya ng ilang "mapagkunwaring debosyon sa Papa", ng "pagkilos sa korte", ng "hamak na pagkaligalig", o pagsunod sa motto, "Ang Banal na Ama ay may alam at ganap natin siyang sinusunod, at lahat ay puno ng paghanga".Ipinaalala ni Müller na "hindi lahat ng ginagawa at sinasabi ng Papa ay perpekto at hindi madadaig".Kanyang binatikos ng hindi direkta ang maraming pangkaraniwang nominasyon na ginawa ni Francis, "Sa lumang panahon sinasabing ang mahusay na namumuno ay laging pinapakilala ang kanyang sarili sa panggaganyak ng pinakamahusay, kahit hindi komportableng mga tagapayo, hindi mga oportunista o mga pangkaraniwan, na sa lahat ng oras ay sinusubukang makakuha ng kapangyarihan sa posisyon".