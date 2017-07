LA FALSEDAD DE LA TOLERANCIA DE LIBERALES Y ECUMENISTAS

El liberalismo no hace otra cosa que hablar de tolerancia, respeto libertad de expresión…. Pero luego no hace otra cosa que perseguir a la iglesia y a los católicos… So pretexto de que son intolerantes y con los intolerantes no se puede ser tolerante, etc. Y a eso se le llama hipocresía.La Iglesia modernista, la Iglesia de Bergoglio, habla de ser tolerantes, de acoger, de la misericordia infinita de Dios, de tender puentes, de acoger… Y de hecho no hay secta pagana (hinduistas o los chiquitos de la Pacha mama) no hay falsa religión anticristiana (judaísmo o islamismo) no hay ideología blasfema(ateos o budistas) a los que no se acojan, aprecien, exalten y si hace falta se besen.Pero simultáneamente, se desata una persecución desmesurada contra cualquiera que simplemente huela a católico tradicional, y no digo que lo sea, simplemente que huela. Por ejemplo, el cardenal Müller es un modernista radical, pero bastó que no pusiera buena cara al gran aporte doctrinal de Bergoglio (que los que viven en público y escandaloso adulterio comulguen) para que lo pasaportaran. Pero esa es una historia constante en el mandato de Bergoglio: desde los franciscanos de la Inmaculada, pasando por la Orden de Malta, transitando por los cardenales de la dubia, siguiendo por la suspensión de sacerdotes por criticar el hecho de que comulguen los adúlteros públicos, y hasta llegar a la persecución de TeleAmiga y el café Galat.Es la misma hipocresía de los liberales, la misma falsa tolerancia para todos menos para los católicos, el mismo fariseísmo que huele a sinagoga de satanás y que ahora mismo está asesinando una media de 90.000 cristianos en todo el mundo. Y es que entre los falso católicos del falso ecumenismo y tolerancia, y los comunistas que en España pintan en las Iglesias lo de “La única Iglesia que ilumina es la que se quema”, en realidad no hay diferencia porque son la misma basura.Fuente: