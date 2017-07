Papa Francis "Malapit sa Kanyang Puso ang mga Transeksuwal"

Nagpadala ng email si Papa Francis kay sister Mónica Astorga, isang Carmelite ng Centenario, Argentina, pagkatapos niyang malaman na ang mga madre ay nagpapatayo ng bahay para sa mga "transwoman", gaya ng mga homoseksuwal na patutot at mga adik sa droga na nagbibihas pambabae. Isinulat ni Francis sa madre, "Ikaw at ang iyong kombento ay malapit sa aking puso, gayun din ang mga taong kasama mo sa paggawa. Maaari mong sabihin ito sa kanila."Ayon sa lmneuquen.com, sumulat si Francis kay Sister Mónica bago sabihin ang tungkol sa mga transeksuwal na "sila (Espanyol: ellas, feminine) ang mga may ketong sa panahong ito".