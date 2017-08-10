Станет ли Хиллари Клинтон проповедником-методистом?

The Atlantic

The Atlantic

Ярая сторонница смерти и геев, Хиллари Клинтон, раздумывает над тем, чтобы стать проповедником методистской церкви. Изданиесообщает, что она заявила своему священнику, Биллу Шиллади, о том, что хочет стать проповедником. Именно это было ее давней мечтой."Учитывая отличное знание Библии, а также ту заботу и любовь, которую она дает людям, она может стать отличным проповедником," - заявил Шиллади в интервью изданию, особо отметив то, что ей больше подойдет должность, не предполагающая духовного сана, например диакониссы.Объединённая методистская церковь действует на территории США, и придерживается ультралиберальных взглядов. В течение нескольких десятилетий данная церковь потеряла большое количество сторонников. По примерным подсчетам церковь теряет около 1000 прихожан каждую неделю.