Prete cacciato per aver rifiutato di dare la Comunione agli adulteri

Un giovane sacerdote ha dovuto lasciare la sua diocesi per aver rifiutato di dare la Comunione agli adulteri, scrive don Ray Blake sul suo blog.Blake fa notare che papa Francesco permette agli adulteri di ricevere la Comunione se sono in "buona coscienza": "Il problema è, cosa succede se il sacerdote che dovrebbe dar loro la Comunione sente in buona coscienza che non dovrebbe?"