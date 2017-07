Arsobispo ng Portland: Dapat Magsisi ang mga Aktibong Homoseksuwal Bago Tumanggap ng Komunyon

Noong ika-4 ng Mayo, ang Arsobispong si Alexander Sample ng Portland, Oregon, ay naglabas ng siyam na pahinang patnubay para sa pagsasakatuparan ng Amoris Laetitia. Kanilang kinumpirma ang turo sa Katoliko na ang taong nabubuhay sa pakikiapid ay dapat "ikumpisal ang lahat ng seryosong kasalanan na may matibay na layuning magbago, bago tumanggap ng Banal na Eukaristiya".Sinasaad sa patnubay ang tungkol sa "diborsyo at muling pagpapakasal", "ang mga hindi kasal na nagsama" at "magkasintahang may parehas na kasarian".