Bild

Le pourvoyeur allemand de fausses nouvellesa rapporté le jour de la Toussaint les salaires des prêtres et des évêques allemands.En Bavière, un curé gagne, après neuf ans de service, 4 400 dollars américains par mois, à Cologne entre 3 600 et 5 000 dollars, tandis qu'un prêtre assistant gagne entre 3 500 et 5 000 dollars. De plus, les prêtres obtiennent un logement gratuit ou, alternativement, un salaire mensuel supplémentaire de 900 dollars américains.Les évêques allemands gagnent entre 10 500 et 15 000 $ par mois. Le clergé allemand et l'établissement de l'Église sont considérés comme particulièrement proches de "l'Église de la pauvreté" du pape François.