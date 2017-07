Verwirrend: „Ein Problem mit der Unterscheidung“

benoit-et-moi.fr

Der französische Blogberichtet über eine Gruppe von neugeweihten Priestern in weißen Kollarhemden aus derselben Diözese, die vor einigen Tagen gemeinsam nach Rom pilgerten. Sie meldeten sich für das Mittagessen im Gästehaus „Domus Sanctae Marthae“ an und baten darum, am nächsten Morgen mit Papst Franziskus konzelebrieren zu dürfen. Während des Mittagessens kam Franziskus auf sie zu und fragte: „Woher seid Ihr?“ Die Priester antworteten stolz: „Aus der Diözese X.“ Franziskus verfiel plötzlich in schlechte Laune und sagte: „Oh, in X, da gibt es immer noch viele Priester. Das bedeutet, dass es dort ein Problem gibt, ein Problem mit der Unterscheidung.“ Dann ging er seinen Weg weiter.Die Information stammt von einem Priester, den der Blog als eine öffentlich bekannte Persönlichkeit vorstellt, die über jeden Zweifel erhaben sei, aber vor Repressalien geschützt werden müsse.