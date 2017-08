Magiging Metodistang Mangangaral Ba si Hillary Clinton?

The Atlantic

Ang pro-death at pro-gay na si Hilary Clinton ay isinasaalang-alang ang maging metodistang mangangaral. Inulat ngna sinabi niya sa matagal na niyang pastor na si Bill Shillady, na nais niyang mangaral — isang bagay na palagi niyang pinapangarap."Sa kanyang malalim na kaalaman sa Bibliya at karanasan sa pag-aalaga at pagmamahal sa tao, magiging magaling siyang pastor", sinabi ni Shillady saat naisip na mas malamang ay magkaroon ito ng posisyon gaya ng diyakonisa.Ang United Methodist Church sa U.S. ay ultraliberal kaya naman nakaranas ito ng malaking pagkawala ng miyembro sa mga nakaraang dekada. Nawawalan ito ng humigit-kumulang 1,000 miyembro bawat linggo.