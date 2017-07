Gesuita parla come un attivista gay

"I gesuiti moderni sono letteralmente indistinguibili dagli attivisti LGBT", scrive l'utente di Twitter "Radical Catholic" confrontando citazioni dell'attivista gay DaShanne Stokes e del padre gesuita James Martin.Stokes afferma suo suo sito: "Cosa significa libertà religiosa se la usiamo come copertura per odio e privilegio?"Martin ha twittato il 27 luglio: "La 'libertà religiosa' non dovrebbe essere, e non può essere, una maschera per pregiudizio, bigotteria o odio".L'utente twitter "Fra' Eccles" spiega che per padre Martin "odio" è ricordargli "alcuni aspetti dell'insegnamento cristiano cha egli ha dimenticato".