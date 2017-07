Nuovo vescovo diocesano smemorato

Il 12 luglio, papa Francesco ha nominato il vescovo ausiliario di Milano, Pierantonio Tremolada, come nuovo vescovo di Brescia, Italia. Tremolada è noto per la sua smemoratezza. Quando si perdeva qualcosa nel seminario dove insegnava, veniva subito attribuito a lui.Tremolada una volta ha visitato il palazzo vescovile a Milano dove ha perso le chiavi della sua auto. A quelli che le ritrovarono fu detto che Tremolada era già partito e stava tornando al seminario. Lo contattarono sul cellulare.Tremolada disse loro che era in treno che si era dimenticato di essere venuto in macchina.