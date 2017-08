Franziskus-freundlicher Journalist kritisiert Versagen des Papstes in Venezuela

Clarín

Julio Algañaraz, der Rom-Korrespondent der argentinischen Tageszeitung, bezeichnete am 4. August die Forderung von Papst Franziskus, die regierungstreue Verfassunggebende Versammlung in Venezuela zu stoppen, als „schlimmsten diplomatischen Fehler in dem mehr als vierjährigen Pontifikat“. Gemäß Algañaraz zeigt die Forderung von Franziskus „eine fundamentale Unbeholfenheit, die für die vatikanische Diplomatie unglaublich anmutet“.In der Vergangenheit hat Algañaraz den „revolutionären und progressiven“ Charakter des Pontifikats von Franziskus immer gelobt.Die Angewohnheit - sich erst dann gegen Projekte auszusprechen, wenn sie bereits etabliert sind - war ein bekanntes Verhaltensmuster von Erzbischof Bergoglio, jedenfalls in Bezug auf Menschen, für die er ideologische oder politische Sympathien hegte.