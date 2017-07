Francescano: "Volevamo cambiare il mondo, ma il mondo ci ha cambiati"

Fra' Peter Amendt , un francescano tedesco di settant'anni , parlando con lo Zeitschrift Franziskaner ha ricordato i "grandi cambiamenti" avvenuti nel suo ordine che lui non considera tutti positivi.Ecco come li spiega: "Volevamo cambiare il mondo, ma il mondo ci ha cambiati".Amendt ha studiato teologia a Monaco cinquanta anni or sono, ma non volle diventare sacerdote. Aiuta i senza tetto di Düsseldorf.