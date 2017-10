대주교 Müller가 바티칸 스파이 시스템 비난

Fondazione Iniziativa Subalpina

추기경 Gerhar Müller가 바티칸 congregations를 담당하는 prefects 몰래 이 congregations 에 대한 활동들을 교황 Francis에게 "보고"하는 이들을 날카롭게 비난했다.이탈리아 Stresa에서 있었던에서 Müller는 자신이 Congregation for the Doctrine of the Faith의 prefect였을 때 이러한 일이 있었다고 하면서 "이러한 일은 괜찮치 않다고 공공자리에서 말해야 한다"고 밝혔다. Müller는 자신과 자신 collaborators의 몇몇이 "증빙성 없는 익명적 비난들"의 피해자가 되었다고 밝혔다.