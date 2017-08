Papa Francesco si fa coinvolgere in un crimine in ambiente gay

Papa Francesco ha scritto alla madre di Vincenzo Ruggiero, un omosessuale italiano di 25 anni ucciso assassinato da un altro omosessuale il 7 luglio in preda a un attacco di gelosia per la loro relazione con un travestito con cui Ruggiero coabitava.Ruggiero è descritto nei media come un attivita gay ed ex "mister gay Italia" sebbene non appaia tra i recenti vincitori di questa gara. La lettera di Francesco, firmata dall'arcivescovo Georg Gänswein, informa la madre di Ruggiero che Francesco programma un incontro privato con lei. Non è chiaro il motivo per cui Francesco si sia fatto coinvolgere in modo così intimo in questo caso.