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Концепция "социальной справедливости" убийственна для католической церкви
Католическая церковь стремительно теряет свои позиции в Нигерии. Об этом сообщило французское ежедневное издание La Croix. По мнению канадского политолога Рут Маршалл, основная причина кроется в стремительном росте Пятидесятнической церкви Божьей. Она добавляет: "Католики полностью посвятили себя теме социальной справедливости, которая по сути своей убийственна для церкви".
Изображение: © Bowsk, Flickr, CC BY-NC-ND, #newsBshsrzfevt
Изображение: © Bowsk, Flickr, CC BY-NC-ND, #newsBshsrzfevt