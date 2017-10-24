Концепция "социальной справедливости" убийственна для католической церкви

La Croix

Католическая церковь стремительно теряет свои позиции в Нигерии. Об этом сообщило французское ежедневное издание. По мнению канадского политолога Рут Маршалл, основная причина кроется в стремительном росте Пятидесятнической церкви Божьей. Она добавляет: "Католики полностью посвятили себя теме социальной справедливости, которая по сути своей убийственна для церкви".