Arcivescovo Paglia Invischiato in una Rete di Bugie

Parlando all' Avvenire, l'arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha difeso ancora il teologo anglicano abortista Nigel Biggar, che papa Francesco ha nominato nell'Accademia. Paglia ha affermato che Biggar "non è a favore dell'aborto".Paglia ha biasimato le "cattive interpretazioni dei media" e coloro che non comprendono il presunto "linguaggio complesso" dell'incontro di Biggar del 2011 con il filosofo Peter Singer.In questo incontro Biggar dichiarò senza ambiguità: "Sarei incline a tracciare la linea per l'aborto a 18 settimane dopo il concepimento, che è all'incirca il primissimo momento in cui ci sono prove di attività cerebrale, e pertanto di coscienza".