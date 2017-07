Benedetto XVI deluso dall'allontanamento del cardinal Müller

dpa

Il cardinale Gerhard Müller non ha ricevuto spiegazioni sul perché è stato licenziato come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma secondo lui ognuno "può capire" cosa significhi il suo allontanamento, ha detto Müller a. Si aspettava di mantenere il suo posto fino al suo 75° compleanno. Secondo lui, Benedetto XVI è "deluso" per il licenziamento di Müller.Müller critica il fatto che alcuni ambienti stessero spargendo voci di tensioni tra lui e Francesco: "Il papa mi ha sempre rassicurato, di non credere a queste voci e di fidarsi pienamente di me". Su di sé, dice: Credo di non essere mai stato in vita mia un conservatore o un intransigente".Müller non si oppone alle critiche costruttive a Francesco e accusa alcuni di una "devozione ipocrita al papa", di "comportamento servile", di "ossequioso interesse" o del seguente motto: "Il Santo Padre ha un'idea, e noi la seguiamo incondizionatamente, e tutti pieni di animazione".Müller ricorda che "non tutto ciò che il papa fa o dice è perfetto a priori e insuperabile".Indirettamente egli critica le molte nomine mediocri fatte da Francesco: "Ai vecchi tempi si usava dire che un buon governante si distingue sempre perché attrae a sé il meglio, anche cosiglieri scomodi, non opportunisti o mediocri, che hanno sempre provato a ottenere posizioni di potere".