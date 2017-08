DEDICATO A QUELLI CHE L'INFERNO È VUOTO

"...Mentre stavano pregando a un certo punto una forza misteriosa, come una mano invisibile, sollevò in aria Madre Teresa e poi la scaraventò pesantemente a terra.Di lì iniziarono i suoi problemi di cuore, che sono continuati sempre, fino a causarlela morte nel 1997. E fu anche ‘contagiata’ in altro senso, subendo molestie diaboliche che le richiesero anche, pochi mesi prima di morire, di sottoporsi a un esorcismo"