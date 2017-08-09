"Бедная церковь" показывает столь нежеланные результаты

Объемы финансовой помощи итальянской церкви сокращаются с молниеносной скоростью. Итальянцам предоставлена возможность пожертвовать 0,8% от суммы всех своих налогов одному из заранее выбранных учреждений, среди которых представлена и Католическая Церковь. Такое пожертвование не увеличивает общую сумму налогов. На протяжении последних трех лет церковь потеряла более одного миллиона жертвователей. Несмотря на то, что подавляющее большинство итальянцев являются католиками, только 32% из них поддерживают церковь, направляя часть своих налогов на ее поддержку. Сторонние наблюдатели винят в сложившейся ситуации Папу Франциска, которые принимает политические решения, выгодные представителям левых партий. Самый большой шквал критики вызывает желание папы способствовать массовой миграции.