Липовые новости о Владимире Путине и Папе Франциске

3 августа пользователь Baxter Dmitry, печально известный своими многочисленными лживыми публикациями, разместил на сайте yournewswire.com информацию о том, что во время своего визита в Морской Никольский собор в российском городе Кронштадт российский президент Владимир Путин обвинил Папу Франциска в "продвижении политической идеологии вместо управления церковью". Несмотря на то, что Путин действительно посетил указанный собор, имя Папы Франциска не упоминалось в ходе указанного мероприятия.