Pater Pio über Abtreibung: Die Erde wird „verbrannt sein wie eine Wüste“

Pater Pellegrino Funicelli, der viele Jahre den heiligen Pater Pio unterstützte, fragte ihn einmal: „Heute haben Sie einer Frau die Absolution verweigert, die freiwillig abgetrieben hat. Warum waren Sie so rigoros mit dieser armen Unglücklichen?“Pater Pio antwortete: „Der Tag, an dem die Menschen den Schrecken vor der Abtreibung verlieren, wird der schrecklichste Tag für die Menschheit sein. Abtreibung ist nicht nur Mord, sondern auch Selbstmord. Sollten wir nicht den Mut haben, unseren Glauben vor jenen zu bekennen, die mit einer Handlung zwei Verbrechen begehen? "„Selbstmord?“, fragte Pater Pellegrino.„Der Selbstmord der menschlichen Rasse wird von jenen verstanden werden, welche die Erde von Alten be-, aber von Kindern entvölkert sehen: verbrannt wie eine Wüste“, antwortete Pater Pio.