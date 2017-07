Atheistische Abtreiberin in der Kirche – Lebensschützer hinausgeworfen

#newsQznayrfqsq Bild: Emma Bonino / Rita Bernardini, 20 settembre 2007 © Blackcat, it.wiki CC BY-SA

Am 26. Juli sprach die berüchtigte italienische Abtreiberin Emma Bonino, 69, in der Pfarrkirche San Defendente in der norditalienischen Gemeinde Cassato, um eine Flüchtlingskampagne zu bewerben.Bonino ist seit Jahrzehnten eine diabolische Präsenz in der italienischen Politik. Sie ermordete als Abtreiberin mehr als 10.000 Kinder – ihre eigenen eingeschlossen. Sie organisierte jene Kampagne, die 1978 in Italien zur Einführung der Abtreibung führte. Jetzt kämpft Bonino dafür, aus armen Ländern die junge Bevölkerung zu stehlen, um das italienische Bevölkerungsloch zu stopfen.Die Lebensschutzorganisation „Ora et labora in difesa della vita“ organisierte Gebetsveranstaltungen gegen Bonino vor dem Bischofspalast und vor der Pfarrkirche.Pfarrer Mario Marchiori erklärte mit Bezug auf Papst Franziskus, dass seine Kirche ein Ort der Willkommenskultur sei. Das sollte sich als falsch erweisen. Antonio Carrabino berichtet auf Twitter, dass Katholiken während der Veranstaltung die Abtreibung und den demographischen Niedergang ansprachen. Die anderen begannen zu schreien: „Schande, Schande.“Diakon Nick Donnelly erfuhr, dass Pfr. Marchiori sogar die Polizei bemühte, um Katholiken aus der Kirche zu entfernen.