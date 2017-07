Una Hindu, pagkatapos Ateista, at Ngayon ay Malapit Nang Maging Katolikong Pari

Noong ika-5 ng Hulyo, ang Dominikanong Diyakono na si Robert Krishna OP ay inordina bilang Pari ng Arsobispo ng Sydney na si Anthony Fisher OP, ulat ng catholicweekly.com.au.Si Robert ay ipinanganak na Hindu sa Bangalore, India, ngunit sa edad na sampu siya ay naging ateista at sa kanyang huling taon ng kabataan ay naging agnostiko. Sa edad na 18 nagsimula siyang mag-aral sa Sydney ng siyensa. Matapos ang ilang taon, noong 2001, nagkaroon siya ng depresyon at napagtanto na ang buhay ng tao ay walang kabuluhan kung walang Diyos.Nagsimula si Krishna sa madalas na pagdalaw sa Anglican Church at tumanggap ng bautismo doon noong Setyembre 2002. Pagkatapos ay nakakilala siya ng mga estudyanteng Katoliko at nabago "sa kanilang halimbawa at usapan, imbes na sa pamamagitan ng argumento. Noong 2010 siya ay nag-apply at natanggap sa Dominican Order.