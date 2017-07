… basta prediche, lasciatele perdere, cari preti e frati, ma dateci una celebrazione che ci coinvolga, che ci prenda, che ci faccia… non capire (un mistero mai lo si potrà comprendere, altrimenti non sarebbe un mistero), ma adorare Nostro Signore. di Giovanni Lugaresi . C’è stato un tempo in cui il Vangelo lo si spiegava (questa la formula in uso) …