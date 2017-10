„Was Kardinal Burke sagte, ist dumm, aber er ist nicht unser Feind.“ Das erklärte Bischof Bernard Fellay, der Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius X. (FSSPX) am 8. Oktober in Buenos Aires anlässlich der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Bruderschaft in Argentinien. Er kommentierte die Aussage von Burke, dass die Bruderschaft im Schisma sei und die Sakramente unerlaubt spende.Fellay meinte, dass Burke in rechtlichen Angelegenheiten ein „Positivist“ sei, der dem Buchstaben des Gesetzes streng folge. Er nannte es paradox, dass ihm Burke kurz nach der Aussage schrieb und darum bat, einem befreundeten Priester zu helfen, der eine religiöse Gemeinschaft gründen wolle: „Kann das irgendjemand erklären?“