❤ Nueve meses con María

16 de junio



Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. El no era luz, sino el testigo de la luz. Jn 1,6-8

Fui a lavar ropa, el río no queda lejos. Tanto José como Zacarías quedaron cerca por si Isabel los necesita. En el camino para decorar la casa. Isabel está bastante feliz. En un determinado momento me llamó y me dijo, María, mi prima querida, mi hijo vendrá al mundo para cumplir una misión, pero yo sé que mi hijo no será el camino, el simplemente indicará el camino que todos tendrán que seguir. El camino será Jesús, a quien tu esperas. En eso ella tocó mi vientre, soy muy feliz, doy gracias a Dios, por haber visto la luz antes de que la luz haya visto al mundo.

En Jesús eucaristía tenemos la luz delante de nuestros ojos. Al visitar el sacramento somos iluminados por esa luz que no tiene ocaso.