Ulteriori indicazioni: il papa vuole limitare la messa tradizionale in latino

lifesitenews.com

Summorum Pontificum

La Croix

Fonti vaticane hanno detto ache papa Francesco punta a far cessare il permesso universale per i sacerdoti di celebrare la messa tradizionale. Le fonti hanno fatto riferimento a prelati della Congregazione per la Dottrina della Fede che discutono un piano asvrivibile a Francesco riguardante la sospensione del Motu Propriocon il riconoscimento alla Società di San Pio X e ponendo sotto sequestro tutti i cattolici tradizionali all'interno di questa riserva.Il piano era già stato rivelato dal liturgista romano ultraliberale Andrea Grillo ain precedenza nel mese in corso.