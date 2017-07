Intellektuelles Defizit im Pontifikat von Franziskus

Daily Telegraph

Messenger of St Anthony

Der englische Journalist und ehemalige Herausgeber des, Charles Moore, meint, dass Papst Franziskus nicht so gelehrt ist wie seine Vorgänger. Er erklärt vor: „Ich denke, das intellektuelle Defizit in diesem Pontifikat kann auch einige organisatorische Defizite und ein leichtes Gefühl der Verwirrung verursachen.“Moore konvertierte zum Katholizismus, nachdem die Anglikaner in den 1990-er Jahren beschlossen, Frauen zu ordinieren: „Es zeigte mir, dass die anglikanische Kirche viel sektiererischer war als ich realisiert hatte.“