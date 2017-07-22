Епископ Шнайдер: Католические Лидеры Хотят Создать Еще Одну Протестантскую Церковь

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Церковь в настоящее время «испытывает Страсти Христовы из-за огромного общего доктринального, литургического и пастырского смятения», пишет епископ Афанасий ШнайдерШнайдер возражает против абсолютизации и безрассудства Второго Ватиканского собора. По его словам, в Совете есть тексты, которые вызывают сомнения или могут быть улучшены, потому что они «неоднозначны» или «вызвали ошибочные интерпретации». В случае сомнений должен превалировать предыдущий магистерий.Шнайдер вспоминает, что в прошлом Советы делали «объективно ошибочные заявления». Он упоминает заявления Флорентийского Собора (1431-1445) по вопросу о Причастии Святых Орденов, который был исправлен Пием XII в 1947 году.Шнайдер предупреждает, что значительная часть богословского и административного католического руководства собирается «создать другую церковь - церковь релятивистского или протестантского типа».