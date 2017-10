Forcer les chrétiens à prendre part à des pseudo-mariages gay ?

theblaze.com

"Peu importe comment on lit la Déclaration des droits (Bill of Rights), il n'y a aucun moyen de l'interpréter comme accordant au gouvernement la permission de forcer un citoyen privé à prendre part à un mariage gay" écrit Matt Walsh sur(19 septembre).Wash raconte qu'il a été engueulé sur Twitter et incité "à ne pas imposer sa moralité aux autres". Sa réponse: "Je n'impose pas ma moralité sur vous, c'est vous qui êtes en train de m'imposer votre immoralité."