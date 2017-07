Un journaliste italien viole la sainteté du confessional

Millenium

Nuova Bussola Quotidiana

Le journaliste Ersilio Mattioni, du mensuel italienest allé se "confesser" dans la région de Milan, en se faisant passer pour un fidèle qui s'inquièterait des positions radicales du pape François, afin de tromper les confesseurs et de publier leurs paroles. Dans son article, Mattioni rapporte qu'il lui a été dit que François n'est pas infaillible à chaque fois qu'il ouvre la bouche ou qu'un baiser public entre deux homosexuels est dégoûtant.La italiquea parlé avec l'une des victimes de Mattioni, le père Armando Bosani de Vanzaghello, qui ne souvient pas de la fausse confession de Mattioni : "Il y a tellement de gens qui viennent se confesser et exprimer leur angoisse et leur perplexité devant ce pontificat, même des gens extérieurs à la paroisse. Il est impossible que je me souvienne d'un en particulier..."